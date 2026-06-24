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Для стабильного будущего. Краевые власти обсудили векторы развития региона

На Х Съезде депутатов подвели итоги прошедшей пятилетки и обозначили точки роста на следующий период.

16 июня около тысячи делегатов со всего Красноярского края собрались в Большом концертном зале краевой филармонии на главную политическую и дискуссионную площадку — Х Съезд депутатов региона.

На форуме подвели итоги прошедшей пятилетки и обозначили точки роста на следующий период.

Основа для решений.

Съезд депутатов является высшим руководящим органом краевой Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления. Масштабная встреча народных избранников всей вертикали власти проводится каждые несколько лет для выработки совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмена лучшими практиками.

В юбилейном Х Съезде приняли участие 720 депутатов от муниципальных образований и сельсоветов Красноярского края, парламентарии Законодательного Собрания региона и депутаты Госдумы. К работе форума присоединились представители администрации губернатора, правительства края, Счётной палаты, силовых ведомств, а также почётные граж­дане и редакторы ведущих краевых СМИ.

Июньскому событию предшествовала серьёзная подготовка: краевые парламентарии провели ряд выездных секций и рабочих визитов в муниципалитеты. Погружение в ситуацию на местах и открытый диалог с жителями территорий позволили собрать предложения, результаты обсуждения которых на Съезде легли в основу итоговой резолюции. Документ станет фундаментом для подготовки новых регио­нальных законов и внесения поправок в действующие.

Обратная связь.

В преддверии форума председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко пообщался с главными редакторами региональных газет на социально значимые темы, сообщил об итогах работы текущего созыва, ближайших планах и задачах, а также собрал наказы от жителей края.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова, встретившись в рамках Съезда с депутатами, представителями органов местного самоуправления и деловых предпринимательских кругов, рассказала об итогах работы и мерах, которые были предприняты для поддержки бизнеса. По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, диалог с деловым сообществом позволил понять реальную ситуацию в муниципальных образованиях.

Ещё одним знаковым событием форума стала встреча, в ходе которой уполномоченный по защите прав детей в Красноярском крае Ирина Мирошникова и председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев пообщались с депутатами окружных советов и представителями органов исполнительной власти. Главной темой обсуждения стала роль муниципальных органов власти в реализации задач государственной семейной политики в регионе.

Амбициозные планы.

Пленарное заседание началось с онлайн-приветствия губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлёва, находящихся с рабочим визитом на севере региона.

Михаил Котюков подчеркнул, что задача властей края как одного из ведущих экономических центров страны — обеспечить динамичное развитие местной экономики. Главным приоритетом губернатор назвал заботу о людях, на благо которых обязаны работать народные избранники. Николай Журавлёв акцентировал внимание на особой значимости Красноярского края для России.

Алексей Додатко, выступая с докладом об итогах прошедшей пятилетки и о стратегических задачах, подчеркнул, что, несмотря на вызовы времени, регион не только сохранил устойчивость, но и укрепил свои позиции как один из флагманов страны. По словам спикера, сегодня перед краем стоит задача по переходу от добывающей модели к экономике переработки и технологического лидерства.

Для людей и региона.

В ходе Съезда представители секций координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления выступили с докладами и инициативами.

Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова подчеркнула важность поддержки территорий, не вошедших в перечень опорных населённых пунктов края.

Глава Кежемского муниципального округа Олег Желябин представил итоги работы секции по межбюджетным отношениям и озвучил предложения, в числе которых — сохранение системной меры поддержки для округов и развитие практики инициативного бюджетирования.

Илья Зайцев подчеркнул важность перехода органов местного самоуправления на семейноцентричный подход.

Представитель секции по вопросам образования и культуры, депутат Законодательного Собрания, директор Уярского сельскохозяйственного техникума Артур Аветисян заострил внимание на вопросе подготовки кадров в системе среднего профессионального образования.

Руководитель секции по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС, зампредседателя комитета Елена Пензина призвала передавать пустующие квартиры муниципального жилого фонда востребованным специалистам-бюджетникам, а также подчеркнула важность обеспечения прозрачности тарифной политики в сфере ЖКХ.

Председатель Манского районного Совета депутатов Руслан Лишанков, выступая от секции по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды, предложил перейти от точечного ремонта к комплексным решениям, создающим безопасные и комфортные условия повседневной жизни граждан.

Представляя секцию по развитию АПК и сельских территорий, гендиректор Канской сортоиспытательной станции Евгений Левковский рекомендовал обеспечить стабильное финансирование отрасли с упором на цифровую трансформацию, внедрение робототехники и БПЛА для повышения производительности труда.

Выступающий от секции по природным ресурсам председатель профильного комитета Виталий Дроздов сфокусировал внимание на сфере обращения с ТКО и предложил ужесточить контроль за регоператорами.

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