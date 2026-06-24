Для стабильного будущего. Краевые власти обсудили векторы развития региона

Алексей Додатко, выступая с докладом об итогах прошедшей пятилетки и о стратегических задачах, подчеркнул, что, несмотря на вызовы времени, регион не только сохранил устойчивость, но и укрепил свои позиции как один из флагманов страны. По словам спикера, сегодня перед краем стоит задача по переходу от добывающей модели к экономике переработки и технологического лидерства.