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Аким решил выявлять нарушителей по оставленным в мусорных пакетах чекам

В Акмолинской области аким села Кажымукан Алпамыс Абенов решил выявлять нарушителей чистоты с помощью оставленных в мусоре чеков, передает КТК.

Источник: Nur.kz

В селе Кажымукан Целиноградского района по инициативе акима был внедрен метод поиска чеков и других косвенных улик, который оказался весьма результативным. Полицейские также активно помогают в установлении личностей нарушителей. На данный момент уже трое владельцев мусорных пакетов, оставленных на пустырях и под чужими заборами, были задержаны. С ними проводятся разъяснительные беседы, а также составляются административные протоколы.

Добропорядочные местные жители, возмущенные ростом стихийных свалок, активно поддерживают действия акима. «Наша главная цель — не наказать, а привить жителям села культуру чистоты. Мы будем продолжать эту работу и дальше», — отмечает аким села Кажымукан, Алпамыс Абенов.