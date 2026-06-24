Аким решил выявлять нарушителей по оставленным в мусорных пакетах чекам

В селе Кажымукан Целиноградского района по инициативе акима был внедрен метод поиска чеков и других косвенных улик, который оказался весьма результативным. Полицейские также активно помогают в установлении личностей нарушителей. На данный момент уже трое владельцев мусорных пакетов, оставленных на пустырях и под чужими заборами, были задержаны. С ними проводятся разъяснительные беседы, а также составляются административные протоколы.