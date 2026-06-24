Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси

Власти утвердили порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО белорускам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

В частности, постановление Совмина определило порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирования расходов на их проведение из средств республиканского бюджета. При этом больше не потребуется обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, также исключено требование о создании таких комиссий.

Так как стало возможным проведение двух бесплатных попыток ЭКО, то дополнительно регламентированы особенности второй попытки ЭКО при наличии на хранении криоконсервированных эмбрионов. И определены вопросы их транспортировки.

Кроме того, документ предусмотрел централизацию проведения бесплатных программ ЭКО на базе РНПЦ «Мать и дитя».

Постановление вступит в силу 25 июня 2026 года.

Напомним, минувшей весной белорусский президент разрешил две бесплатные попытки ЭКО в Беларуси и условия для них.

Тем временем онколог заявил об изменениях и прогрессе в борьбе с некоторыми видами рака в Беларуси: «Часть пациентов полностью излечена».