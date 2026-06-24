Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси

В Беларуси утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
В частности, постановление Совмина определило порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирования расходов на их проведение из средств республиканского бюджета. При этом больше не потребуется обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, также исключено требование о создании таких комиссий.
Так как стало возможным проведение двух бесплатных попыток ЭКО, то дополнительно регламентированы особенности второй попытки ЭКО при наличии на хранении криоконсервированных эмбрионов. И определены вопросы их транспортировки.
Кроме того, документ предусмотрел централизацию проведения бесплатных программ ЭКО на базе РНПЦ «Мать и дитя».
Постановление вступит в силу 25 июня 2026 года.
Напомним, минувшей весной белорусский президент разрешил две бесплатные попытки ЭКО в Беларуси и условия для них.
Тем временем онколог заявил об изменениях и прогрессе в борьбе с некоторыми видами рака в Беларуси: «Часть пациентов полностью излечена».