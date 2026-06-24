Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси

В частности, постановление Совмина определило порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирования расходов на их проведение из средств республиканского бюджета. При этом больше не потребуется обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, также исключено требование о создании таких комиссий.