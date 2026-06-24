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Одежду из бутика в Хабаровске продали на остановке за 3 тысячи после кражи

Похищенные вещи мужчина сбывал случайным покупателям за бесценок.

В Хабаровске сотрудники третьего городского отдела полиции задержали 43-летнего жителя Железнодорожного района, подозреваемого в краже из магазина, — сообщает hab.aif.ru.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, зашёл в бутик в торговом центре на улице Пионерской под видом покупателя и похитил одежду на сумму 21 тысяча рублей.

Похищенное он впоследствии продал неизвестным на остановке общественного транспорта всего за 3 тысячи рублей, а полученные деньги потратил на продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.