Одежду из бутика в Хабаровске продали на остановке за 3 тысячи после кражи

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.