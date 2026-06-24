Данияр Алшинов и Ажар Кунболат показали атмосферные фото из Лондона

Неопубликованные ранее фото из Лондона Ажар и Данияр показали в своих социальных сетях. Супруги познакомились с достопримечательностями столицы Англии и запечатлели себя на их фоне, прогулявшись по ночному Лондону. На всех снимках они выглядят очень счастливыми.
Фоном звучит культовая песня «In My Life» в исполнении легендарной группы The Beatles. Подписчики бурно отреагировали на публикацию.
«Моя самая любимая пара», «Самые красивые», «Soundtrack прямо в точку! Лучше Битлов не озвучит, это место никто не передаст лучше», «Красивая пара. Счастья вам», — написали комментаторы в сети.