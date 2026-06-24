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Данияр Алшинов и Ажар Кунболат показали атмосферные фото из Лондона

Казахстанский актер Данияр Алшинов и его супруга, модель и актриса Ажар Кунболат, поделились в Instagram фотографиями, которые были сняты в Лондоне, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Неопубликованные ранее фото из Лондона Ажар и Данияр показали в своих социальных сетях. Супруги познакомились с достопримечательностями столицы Англии и запечатлели себя на их фоне, прогулявшись по ночному Лондону. На всех снимках они выглядят очень счастливыми.

Фоном звучит культовая песня «In My Life» в исполнении легендарной группы The Beatles. Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

«Моя самая любимая пара», «Самые красивые», «Soundtrack прямо в точку! Лучше Битлов не озвучит, это место никто не передаст лучше», «Красивая пара. Счастья вам», — написали комментаторы в сети.