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30 БПЛА сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области

В ночь на 24 июня в небе над Ростовской областью сбили около 30 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 июня в ходе отражения воздушной атаки силы ПВО сбили около 30 БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также воздушной атаке подверглись пять районов области: Боковский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Чертковский и Шолоховский.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

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