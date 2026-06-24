30 БПЛА сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области

В ночь на 24 июня в ходе отражения воздушной атаки силы ПВО сбили около 30 БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожили в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также воздушной атаке подверглись пять районов области: Боковский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Чертковский и Шолоховский.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
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