В ГД внесут проект о нотариальном оформлении сделок с жильём из-за «схемы Долиной»

«Схема Долиной» — это ситуация, когда продавец недвижимости (часто пожилой человек) после получения денег от покупателя обращается в суд и заявляет, что совершил сделку под влиянием мошенников. Если суд признает продавца потерпевшим, он возвращает имущество, но покупатель, как правило, остаётся без денег, так как проданные средства уже переведены аферистам. Название пошло от громкого дела певицы Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала квартиру за 112 млн рублей, а затем вернула её через суд, оставив покупательницу без жилья и денег. Позднее Верховный суд встал на сторону покупательницы, однако эта практика уже вызвала кризис доверия на рынке вторичного жилья и даже стала распространяться на авторынок.