В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии летом и осенью 2026 года

Как писал KP.RU, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что самозанятые россияне могут рассчитывать на страховую пенсию около 30 тысяч рублей, но только при условии длительных и регулярных добровольных отчислений. По его словам, для получения такой пенсии в 2026 году необходимо накопить 131 индивидуальный пенсионный коэффициент.