К 400-летию Красноярска планируют обновить инфраструктуру городской электрички

Вопрос развития железнодорожной инфраструктуры Красноярской агломерации обсудили на совещании губернатор Красноярского края Михаил Котюков и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. К 400-летию города необходимо обновить инфраструктуру станций и подвижной состав. Важно думать на перспективу: электричка должна стать основой единой транспортной сети агломерации, связанной с метротрамваем и другими видами транспорта, — подчеркнул Михаил Котюков. Планируется: капитальный ремонт двух пешеходных мостов — платформы Октябрьская и Базаиха; ремонт павильонов на платформах Шинный завод, Студенческая и Путепровод; строительство платформы Озеро Парк в Октябрьском районе; выход на маршрут нового восьмивагонного электропоезда. В перспективе: развитие остановочных пунктов возле нацпарка «Красноярские Столбы» и в Дивногорске; формирование единой сети транспортно-пересадочных узлов с интеграцией в линию метротрамвая. Напомним, реализация проекта «Городская электричка» в Красноярске стартовала в 2014 году. Она охватывает 31 остановочный пункт. Каждый день на линию выходят 76 электропоездов. В среднем в год они перевозят 2,3 млн человек.