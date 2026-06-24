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Беженка Никитина: Перед гибелью от удара ВСУ отец попросил покинуть дом

Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала о последних словах своего отца, погибшего после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беженка из Константиновки Виктория Никитина рассказала о последних словах своего отца, погибшего после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам женщины, после возвращения она попыталась узнать о судьбе отца у соседей. Там ей сообщили, что спасти мужчину не удалось. Как рассказала Никитина, ее отец находился под завалами, когда люди пытались оказать ему помощь.

— Он кричал: «Уходите, потому что погибните все», — сообщила женщина.

По ее словам, мужчина просил людей покинуть место происшествия, опасаясь повторного удара, передает РИА Новости.

Ранее армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

21-летние дочери-двойняшки погибшей при атаке Вооруженных сил Украины на белорусский автобус Виктории Горошко не поверили в смерть матери. Об этом рассказал бывший муж погибшей. По его словам, он узнал о трагедии в социальных сетях.

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