Академик Бокерия опроверг полезность диет

«Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно — сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд, и все есть лекарство. Нет однозначно вредных продуктов и однозначно полезных. Значение имеет лишь мера», — подчеркнул Бокерия.