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Россияне назвали самых красивых женщин в литературе

Согласно опросу, на который ссылается "Газета.

Согласно опросу, на который ссылается «Газета.ру», россияне выбрали Маргариту и Наташу Ростову в качестве самых привлекательных литературных героинь.

В список лучших также попали Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного произведения «Почти счастливые женщины».

Как показало исследование, 54% участников опроса главным критерием красоты персонажа назвали интеллект. Далее по значимости идут обаяние и искренность, занявшие второе и третье места соответственно.

В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.