Россияне назвали самых красивых женщин в литературе

Согласно опросу, на который ссылается «Газета.ру», россияне выбрали Маргариту и Наташу Ростову в качестве самых привлекательных литературных героинь.
В список лучших также попали Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного произведения «Почти счастливые женщины».
Как показало исследование, 54% участников опроса главным критерием красоты персонажа назвали интеллект. Далее по значимости идут обаяние и искренность, занявшие второе и третье места соответственно.
В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.