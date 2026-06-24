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Поиски двух подростков, отправившихся в поход на Шымбулак, завершены в Алматы

Спасатели нашли двух подростков, которые отправились в поход на Шымбулак, но через время перестали выходить на связь со своими родными, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает МЧС, ночью подразделения были оперативно направлены на поиск двух подростков 2010 и 2011 годов рождения, которые поднялись на горный курорт «Шымбулак» и не вернулись в установленное время.

Последний известный район их нахождения — вблизи отеля «Ворота Туюк-Су» на высоте около 2600 метров над уровнем моря.

«Для проведения поисково-спасательных работ была оперативно направлена группа Службы спасения ДЧС города Алматы. Несмотря на темное время суток и сложный горный рельеф, спасатели обследовали предполагаемые маршруты передвижения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате поисков подростки были найдены в районе хижины «Верхний Горельник». Спасатели благополучно сопроводили их до урочища Медеу и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.

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