Поиски двух подростков, отправившихся в поход на Шымбулак, завершены в Алматы

Как сообщает МЧС, ночью подразделения были оперативно направлены на поиск двух подростков 2010 и 2011 годов рождения, которые поднялись на горный курорт «Шымбулак» и не вернулись в установленное время.
Последний известный район их нахождения — вблизи отеля «Ворота Туюк-Су» на высоте около 2600 метров над уровнем моря.
«Для проведения поисково-спасательных работ была оперативно направлена группа Службы спасения ДЧС города Алматы. Несмотря на темное время суток и сложный горный рельеф, спасатели обследовали предполагаемые маршруты передвижения», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате поисков подростки были найдены в районе хижины «Верхний Горельник». Спасатели благополучно сопроводили их до урочища Медеу и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.