Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область подверглась ударам украинских беспилотников

Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Целями для беспилотников ВСУ сегодняшней ночью стали и.

Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Целями для беспилотников ВСУ сегодняшней ночью стали и 19 других регионов России.

Всего дежурные расчеты ПВО уничтожили над территорией страны 323 смертоносных летательных аппарата. Неспокойной сегодняшняя ночь выдалась у жителей приграничных регионов — Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей. На фоне действующей угрозы удара БПЛА самолетного типа уничтожали также в Астраханской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской и Саратовской областях.

Очередную атаку дронов отбивали и в Смоленской, Тульской, Московской областях, в Республике Крым и Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал без малого девять часов. Сообщения о его отмене поступили на телефоны жителей сегодня в 7:06.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше