Участники Студвесны в Красноярске получили безлимитные транспортные карты

«Российская студенческая весна» — студенческий творческий фестиваль, который проводится ежегодно с 1993 года. В 2026 году с 24 по 29 июня в Красноярске впервые пройдет финал фестиваля. В Красноярск прибудет более 3500 тысяч участников из более 80 субъектов России, прошедших региональные отборочные этапы.