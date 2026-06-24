Участники Студвесны в Красноярске получили безлимитные транспортные карты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участники, волонтёры и организаторы Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» получат транспортные карты с безлимитным тарифом.
АО «Красноярскавтотранс» передал 3500 транспортных карт в поддержку фестиваля «Студенческая весна». С помощью проездных участники и волонтёры смогут добираться до необходимых объектов в городе без логистических затрат. Транспортные карты будут действовать на всех маршрутах общественного транспорта Красноярска в течение всей фестивальной недели.
«Мы понимаем, насколько важно для иногородних участников иметь возможность свободно передвигаться по городу, чтобы полностью погрузиться в фестивальную программу. Поддержка такого масштабного события — это наш вклад в создание комфортной и доступной транспортной среды для гостей и жителей Красноярского края», — рассказал генеральный директор АО «Красноярскавтотранс» Ренат Даутханов.
«Российская студенческая весна» — студенческий творческий фестиваль, который проводится ежегодно с 1993 года. В 2026 году с 24 по 29 июня в Красноярске впервые пройдет финал фестиваля. В Красноярск прибудет более 3500 тысяч участников из более 80 субъектов России, прошедших региональные отборочные этапы.
Творческие соревнования «Студенческой весны» в 2026 году будут приурочены к Году единства народов России.
«Студенческая весна» проходит при организационной и информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети».