Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

В ночь на 24 июня беспилотник ВСУ ударил по хутору Приветный Вейделевского округа Белгородской области. В результате взрыва на месте погиб мужчина. Женщину, получившую слепое осколочное ранение спины, бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Информация о последствиях атаки уточняется.