Погода в Нижнем Новгороде 24 июня: до +20° днём, осадков не ожидается

Сегодня, 24 июня, утром в Нижнем Новгороде температура воздуха составляет около +16°C, следует из данных Яндекс. Погода. Влажность воздуха — 47%, давление — 740 мм рт. ст.
Днём температура поднимется до +20°C. Вечером похолодает до +18°C, а ночью столбик термометра опустится до +13°C.
В течение дня осадков не ожидается, ветер северо-западный 2 м/с.
УФ‑индекс 5 (умеренный). Магнитное поле оценивается как слабая буря (уровень 4).
Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на следующей неделе.