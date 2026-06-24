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Погода в Нижнем Новгороде 24 июня: до +20° днём, осадков не ожидается

Ночью столбик термометра опустится до +13°C.

Источник: Время

Сегодня, 24 июня, утром в Нижнем Новгороде температура воздуха составляет около +16°C, следует из данных Яндекс. Погода. Влажность воздуха — 47%, давление — 740 мм рт. ст.

Днём температура поднимется до +20°C. Вечером похолодает до +18°C, а ночью столбик термометра опустится до +13°C.

В течение дня осадков не ожидается, ветер северо-западный 2 м/с.

УФ‑индекс 5 (умеренный). Магнитное поле оценивается как слабая буря (уровень 4).

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на следующей неделе.