В «Камском Артеке» откроют первый палаточный лагерь

В Татарстане расширяют инфраструктуру детского отдыха. На территории «Камского Артека» появится современный палаточный лагерь, где вместо обычных тентов установят просторные шатры с мебелью, а главной изюминкой смены станут вечерние посиделки у костра с гитарой. Первый заезд запланирован уже на август этого года.
Директор лагеря Марианна Дитко рассказала журналистам о старте нового проекта. Вопреки стереотипам о «диком» туризме, временные жилища будут оборудованы по всем стандартам комфорта. Для размещения детей подготовят пять капитальных шатров. Площадь каждого такого «домика» составит около 20 квадратных метров — этого пространства достаточно для комфортного проживания четырех человек. Внутри установят всю необходимую мебель, что сделает отдых максимально удобным даже в полевых условиях.
Смены в новом формате будут короткими, но насыщенными: продолжительность каждой составит ровно семь дней. Заезд единовременно сможет принять ограниченную группу — всего 20 детей. Как подчеркивают в администрации, камерный состав позволит создать особую атмосферу доверия и единения с природой.
Для юных туристов разработают отдельную программу досуга. Территорию палаточного городка оформят в стилистике походного приключения. На общей площадке планируется установить малые архитектурные формы (МАФы) и обустроить центральное костровище.
«Сама тема палаточного лагеря подразумевает небольшой круг детей с гитарой рядом с костром. У них будет своя особенная жизнь», — поделилась планами Марианна Дитко, отметив, что акцент в программе сделают именно на живом общении и романтике путешествий.
На данный момент администрация «Камского Артека» завершает подготовительные работы. Первый заезд в новый палаточный лагерь надеются провести уже в августе 2026 года, и сейчас идет финальная стадия согласования графика смен.