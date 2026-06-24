В «Камском Артеке» откроют первый палаточный лагерь

Директор лагеря Марианна Дитко рассказала журналистам о старте нового проекта. Вопреки стереотипам о «диком» туризме, временные жилища будут оборудованы по всем стандартам комфорта. Для размещения детей подготовят пять капитальных шатров. Площадь каждого такого «домика» составит около 20 квадратных метров — этого пространства достаточно для комфортного проживания четырех человек. Внутри установят всю необходимую мебель, что сделает отдых максимально удобным даже в полевых условиях.