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Участников арктической экспедиции «Ледокол знаний» объявили в Москве

В число победителей вошли четыре участника из Дальневосточного федерального округа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отбор в седьмую арктическую экспедицию «Ледокол знаний» завершился в Москве. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», проект организован при поддержке Госкорпорации «Росатом» и призван популяризировать естественно-научные дисциплины и технологии атомной отрасли, поддержать талантливых и одаренных детей.

В этом году в отборе участвовали более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов страны. Конкурс составил чуть более 3 тысяч человек на место.

— Знаковой особенностью седьмого «Ледокола знаний» станет его беспрецедентный масштаб: в честь Года единства народов России впервые в истории проекта экспедиция объединит на одном маршруте школьников всех восьми федеральных округов страны, — отметили в пресс-службе Минпросвещения России.

В финал удалось выйти 48 участникам: победителям из России и лучшим конкурсантам из других стран. В число счастливых обладателей «билета» на борт атомного ледокола «50 лет Победы» вошли четыре участника из Дальневосточного федерального округа — из Приморского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутия).

Напомним, ранее в экспедиции к Северному полюсу участвовали и школьники из Хабаровского края. Например, в прошлом году в арктическое путешествие отправились ребята из Амурска и Комсомольска-на-Амуре.