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В Самарской области расчистят пруд Школьный

В селе Самарской области арт-объект в виде подводной лодки вернут после завершения работ.

Источник: минприроды Самарской области

В Самарской области расчистят пруд Школьный. Работы в селе Исаклы начнутся ближе к осени и продлятся до 2028 года. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Пруд расположен в центре села. Рядом находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж, храм. Вдоль берега благоустроены дорожки. Но состояние самой акватории с годами ухудшилось», — рассказали в ведомстве.

Мощность донных отложений достигает 0,5 метра, активно разрастаются водоросли и камыш, качество воды ухудшается. В ходе работ планируют убрать более 26 тысяч кубометров ила и почти 80 кубометров водной растительности. Для этого используют экскаватор-амфибию.

На время расчистки аккуратно демонтируют макет подводной лодки. Это арт-объект, который полюбился местным жителям. После завершения работ его вернут на место. Это единственный в Самарской области пруд, где установлена подводная лодка.