В России для выпускников вузов и колледжей упростят поиск работы через стажировки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Трудовой кодекс РФ понятие «стажировка в сфере труда».
Документ позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор, чтобы получить первый профессиональный опыт под руководством наставника.
Согласно законопроекту, стажировкой будет считаться трудовая деятельность по срочному договору между работодателем и человеком, который получает или уже получил среднее профессиональное либо высшее образование, а также прошел профессиональное обучение. Цель такой работы заключается в получении первичного опыта, практических навыков и адаптации к трудовой деятельности. В наименовании должности будут указывать, что работник является стажером.
Заключить срочный договор о стажировке можно будет не позднее чем через год после получения образования или завершения обучения. Этот срок смогут приостанавливать на время военной службы, временной нетрудоспособности, декрета, отпуска по уходу за ребенком и в других случаях, предусмотренных законом.
Сама стажировка не должна длиться больше шести месяцев. На это время работодатель обязан закрепить за стажером наставника. Порядок прохождения стажировки, объем самостоятельной работы и оценку результатов будут определять локальным актом работодателя. Если после стажировки работник заключит с тем же работодателем бессрочный трудовой договор, испытательный срок ему не установят.
Законопроект не касается стажировок в рамках образовательных программ, а также случаев, когда стажировка нужна для допуска к профессии. Это, в частности, медицина, юриспруденция, госслужба и другие сферы, которые регулируются отдельными законами.
Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.