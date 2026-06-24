В России для выпускников вузов и колледжей упростят поиск работы через стажировки

Заключить срочный договор о стажировке можно будет не позднее чем через год после получения образования или завершения обучения. Этот срок смогут приостанавливать на время военной службы, временной нетрудоспособности, декрета, отпуска по уходу за ребенком и в других случаях, предусмотренных законом.