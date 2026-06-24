В Башкирии врачи сохранили почку пациенту с редкой аномалией и опухолью

По данным гистологии, образование оказалось злокачественным, но неагрессивным, поэтому такая патология требует только хирургического лечения. В течение года пациенту предстоит проходить УЗИ и КТ. Сейчас он чувствует себя хорошо и выписан под амбулаторное наблюдение.