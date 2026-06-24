Глеб Никитин проверил, как работает заправка «Лукойл» на улице Родионова

Глеб Никитин узнал у сотрудников заправки, что те отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля на руки, что достаточно для индивидуального потребления. Спекулятивный оборот постепенно идет на спад, как и ажиотаж. Ожидается, что в ближайшее время другие сети и частные АЗС тоже вернутся к штатному режиму работы.