Глеб Никитин проверил, как работает заправка «Лукойл» на улице Родионова

Губернатор Нижегородской области лично посетил заправку «Лукойл» на улице Родионова в Нижнем Новгороде, чтобы проверить актуальную ситуацию с бензином. Об этом он рассказал в своем канале в MAX.
Напомним, что в последние недели спрос на топливо резко вырос в Нижегородской области, а стоимость бензина на некоторых заправках достигла 100 рублей за литр. Это привело к спекулятивной перепродаже бензина и ажиотажу.
В последние дни на заправке «Лукойл» на улице Родионова собирались огромные очереди автомобилистов, однако сейчас ситуация нормализовалась. Цены тоже вернулись на прежний уровень. Однако в регионе остается много АЗС, где все еще фиксируются сбои.
Глеб Никитин узнал у сотрудников заправки, что те отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля на руки, что достаточно для индивидуального потребления. Спекулятивный оборот постепенно идет на спад, как и ажиотаж. Ожидается, что в ближайшее время другие сети и частные АЗС тоже вернутся к штатному режиму работы.
«Обеспеченность региона топливом — на постоянном контроле. Уважаемые нижегородцы, прекрасно понимаю причины волнений и тревог, из-за которых люди мотали нервы и теряли время в очередях на АЗС. Но сейчас призываю проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности — это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка», — подчеркнул губернатор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в ПФО.