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В Санкт-Петербурге начинается суд над экс-депутатом заксобрания Прикамья

Сегодня в 1-м Западном окружном военном суде (Санкт-Петербург) пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Вести процесс будет судья Алексей Ольмезов.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня в 1-м Западном окружном военном суде (Санкт-Петербург) пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». Вести процесс будет судья Алексей Ольмезов.

Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено 28 октября 2025 года следственным отделом УФСБ по Пермскому краю. 29 октября Константин Окунев (внесен в список террористов и экстремистов) был задержан в пермском аэропорту и с санкции суда отправлен в СИЗО. По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.