В Санкт-Петербурге начинается суд над экс-депутатом заксобрания Прикамья

Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено 28 октября 2025 года следственным отделом УФСБ по Пермскому краю. 29 октября Константин Окунев (внесен в список террористов и экстремистов) был задержан в пермском аэропорту и с санкции суда отправлен в СИЗО. По версии следствия, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.