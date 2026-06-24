В России вырос спрос на таблетки-присадки для топлива

В Российской Федерации зафиксирован значительный рост потребительского интереса к специальным таблеткам-присадкам, которые, со слов реализаторов, могут уменьшать потребление горючего и повышать качественные свойства бензина.
Telegram-канал Baza информирует, что за последние семь дней объем продаж данных продуктов подскочил в 2,5 раза. Изготовители этих средств советуют применять таблетки непосредственно в процессе заправки автомобиля. Согласно прилагаемым руководствам, таблетку требуется опустить в топливный резервуар либо в отверстие заправочного пистолета до того, как начнется подача топлива. После завершения заправки она растворяется в бензине или дизельном топливе, образуя с ним однородную смесь.
В зависимости от конкретного бренда одной таблетки может хватить на объем от нескольких десятков до нескольких сотен литров горючего. Baza отмечает, что многие владельцы автомобилей именуют такие добавки «плацебо для двигателя», так как их действенность не находит реального подтверждения в эксплуатации.
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