В России вырос спрос на таблетки-присадки для топлива

Telegram-канал Baza информирует, что за последние семь дней объем продаж данных продуктов подскочил в 2,5 раза. Изготовители этих средств советуют применять таблетки непосредственно в процессе заправки автомобиля. Согласно прилагаемым руководствам, таблетку требуется опустить в топливный резервуар либо в отверстие заправочного пистолета до того, как начнется подача топлива. После завершения заправки она растворяется в бензине или дизельном топливе, образуя с ним однородную смесь.