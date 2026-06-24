В Уфе появится пересадочный узел на железнодорожной станции Левая Белая

В Уфе утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла на станции Левая Белая. Планируется создание вокзалов с обеих сторон путей, пассажирских платформ под мостом перед Дёмой, а также подъездных путей, тротуаров, велодорожек и пешеходных переходов.
Для общественного транспорта предусмотрены отстойно-разворотные площадки, для автомобилей — парковки. ТПУ улучшит перераспределение пассажиропотоков в рамках проекта «Городская электричка». Рядом с Левой Белой развивается микрорайон Яркий, что увеличит спрос на транспортный узел.