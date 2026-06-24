ЕГЭ по арабскому языку введут не раньше 2033 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора: «Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года».
Сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета «Иностранный (арабский) язык» для среднего общего образования определен 2030 год.