ЕГЭ по арабскому языку введут не раньше 2033 года

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора: «Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года».