Полицейский Фуркан Юк из Караганды знает пять языков, иностранцы его любят

25-летний инспектор помогает не только иностранцам в Караганде, но и за границей, даже в отпуске. Однажды он оперативно довез беременную женщину в больницу Турции, а в Италии помог супружеской паре, которую ограбили, и обратился в посольство для получения временных документов для возвращения домой.