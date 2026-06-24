Полицейский Фуркан Юк из Караганды знает пять языков, иностранцы его любят

Фуркан Юк владеет сразу пятью языками: казахским, русским, английским, турецким и французским. Среди иностранцев он стал самым любимым сотрудником миграционной службы. Они не только обращаются к нему по работе, но и делятся личным.
25-летний инспектор помогает не только иностранцам в Караганде, но и за границей, даже в отпуске. Однажды он оперативно довез беременную женщину в больницу Турции, а в Италии помог супружеской паре, которую ограбили, и обратился в посольство для получения временных документов для возвращения домой.
Фуркан считает, что доверие к полицейским растет с каждым годом, а знание языков помогает в этом. Он отмечает: «Сейчас уже времена изменились. К сотрудникам полиции иностранные граждане относятся более доверительно. Знание языков — это необходимо, это облегчает. Языки открывают все двери, которые можно представить».
В полиции рассказывают, что забыли о временах, когда искали переводчиков среди друзей или пытались донести свои мысли мигрантам. Молодые сотрудники радуют знанием языков и использованием искусственного интеллекта.
Например, две недели назад ребенок гражданки Джибути, играя во дворе, сел в автобус и уехал. Благодаря сотрудникам полиции, ребенок был быстро найден и возвращен матери.
В Карагандинской области насчитывается более 30 тысяч мигрантов, и они требуют внимания и заботы. Из-за незнания языка и менталитета они часто попадают в сложные ситуации, решить которые можно, только говоря на одном языке.