«ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» объявил конкурс для молодых авторов Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль современного искусства «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» открыл прием заявок на творческие конкурсы для жителей Сибирского федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет.
Участники смогут проявить себя в трех направлениях: фотографии, музыке, хореографии и театральном искусстве, а также в питчинге креативных проектов. Тема фотоконкурса этого года — «Автопортрет», а конкурс музыкальных и сценических работ пройдет под названием «Музыкальная акварель Поздеева».
Победители в каждом направлении получат денежные призы: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье. Кроме того, лучшие работы будут представлены на главной площадке фестиваля.
Прием заявок продлится до 10 августа 2026 года.
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