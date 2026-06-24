Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» объявил конкурс для молодых авторов Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль современного искусства «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» открыл прием заявок на творческие конкурсы для жителей Сибирского федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль современного искусства «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ» открыл прием заявок на творческие конкурсы для жителей Сибирского федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет.

Участники смогут проявить себя в трех направлениях: фотографии, музыке, хореографии и театральном искусстве, а также в питчинге креативных проектов. Тема фотоконкурса этого года — «Автопортрет», а конкурс музыкальных и сценических работ пройдет под названием «Музыкальная акварель Поздеева».

Победители в каждом направлении получат денежные призы: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье. Кроме того, лучшие работы будут представлены на главной площадке фестиваля.

Прием заявок продлится до 10 августа 2026 года.

16+