Бренд Красноярска разработает компания из Санкт-Петербурга

Мэрия нашла подрядчиков для разработки концепции городского и туристического бренда Красноярска — проектом займется компания «Креаре» из Санкт-Петербурга. В администрации уточнили, что всего на участие в конкурсе поступило девять заявок от фирм из разных регионов России.