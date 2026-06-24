Бренд Красноярска разработает компания из Санкт-Петербурга

Мэрия нашла подрядчиков для разработки концепции городского и туристического бренда Красноярска — проектом займется компания «Креаре» из Санкт-Петербурга. В администрации уточнили, что всего на участие в конкурсе поступило девять заявок от фирм из разных регионов России.
Стартовая цена контракта составляла пять миллионов рублей, однако победитель запросил всего 1,2 миллиона. Совсем недавно эта фирма разработала бренд Сургута.
Бренд позволит сформировать узнаваемый образ краевой столицы, повысить его туристическую привлекательность и укрепить позиции среди крупных городов нашей страны. В рамках проекта специалисты проведут социологическое исследование: опросы жителей, интервью и фокус-группы. Это поможет понять, с чем жители связывают характер Красноярска.
Бренд будет использоваться не только в сувенирной продукции, но и ляжет в основу оформления городской среды. Планируется, что проект будет готов к концу 2026 года.
Также администрация подвела итоги конкурса на разработку единой навигационной системы. Победителем стало архитектурное бюро Василия Рыбакова («АРХНУВО») из Томска.
Ранее мы писали, что в Красноярске культурное пространство «Суриков-центр» готово почти наполовину. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада: утепляются монолитные стены, наносится декоративная штукатурка.