Актриса Елена Валюшкина откровенно рассказала о детях и отношениях с бывшим мужем

— Я не сижу в ожидании какого-то замужества. Но если вдруг такое приключится, почему бы и нет? Все люди разные, у всех свои ситуации, степень удара. Все зависит от человека. Хоть три раза, хоть четыре можно замуж выходить, — заявила актриса в беседе с Starhit.