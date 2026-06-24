Актриса Елена Валюшкина откровенно рассказала о детях и отношениях с бывшим мужем

Актриса Елена Валюшкина представила новый фильм «Из Кении с любовью», в котором сыграла одну из главных ролей. На премьере картины артистка пообщалась с журналистами и рассказала о своей личной жизни.
Старший сын актрисы Василий уже закончил архитектурный институт и работает по профессии. Дочь Мария учится в университете искусств и в июле получит диплом. По словам Валюшкиной, их отец, актер Александр Яцко, сделал все, чтобы дети с ним не общались.
Недавно у Яцко родилась дочь, однако дети Валюшкиной пока не захотели с ней познакомиться. По словам актрисы, она не против, чтобы дети общались с отцом, но они сами этого не хотят.
Сама актриса добавила, что не общается с бывшими супругами. На вопрос о том, сможет ли она когда-нибудь выйти замуж в третий раз, Валюшкина допустила подобный исход событий.
— Я не сижу в ожидании какого-то замужества. Но если вдруг такое приключится, почему бы и нет? Все люди разные, у всех свои ситуации, степень удара. Все зависит от человека. Хоть три раза, хоть четыре можно замуж выходить, — заявила актриса в беседе с Starhit.
Недавно актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. У пары родился сын. Малыша назвали Лео. Долгое время актеры официально не подтверждали своих отношений, но со временем поклонникам стало понятно, что они точно вместе. История любви Акиньшиной и Козловского — в материале «Вечерней Москвы».