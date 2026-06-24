В Хабаровском крае стартовал ежегодный фотоконкурс «Край родной, навек любимый!»

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года. Его главная цель — привлечь внимание к вопросам сохранения природного и культурного наследия региона, а также воспитать бережное отношение к окружающей среде через искусство фотографии. Участником может стать любой автор старше 14 лет из любого субъекта Российской Федерации. Единственное условие — все снимки должны быть сделаны исключительно на территории Хабаровского края.