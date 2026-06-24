В Хабаровском крае стартовал ежегодный фотоконкурс «Край родной, навек любимый!»

Министерство природных ресурсов Хабаровского края объявило о старте краевого экологического фотоконкурса «Край родной, навек любимый!». Заявки принимаются с 24 июня по 22 июля 2026 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкурс проводится ежегодно с 2017 года. Его главная цель — привлечь внимание к вопросам сохранения природного и культурного наследия региона, а также воспитать бережное отношение к окружающей среде через искусство фотографии. Участником может стать любой автор старше 14 лет из любого субъекта Российской Федерации. Единственное условие — все снимки должны быть сделаны исключительно на территории Хабаровского края.
Фотоконкурс проходит по трём номинациям. «Жемчужины родного края» — здесь ждут фотографии уникальных уголков природы, живописных пейзажей. «Наши любимые животные, домашние и не очень» — кадры с изображением зверей: от курьёзных домашних питомцев до редких обитателей дикой природы. «Под необычным углом» — оригинальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, квадрокоптеров или подводной съёмки, без какой-либо обработки.
Приём заявок открыт до 9 июля 2026 года. Победителям и призёрам, занявшим первые три места, вручат дипломы и памятные призы. Остальные участники получат благодарственные письма. Подробная информация и положение о конкурсе доступны на официальном сайте министерства природных ресурсов края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru