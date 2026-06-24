Дальневосточники потратили 290 млн рублей по Пушкинской карте

С начала года жители ДФО потратили 290 млн рублей на культурные мероприятия по «Пушкинской карте». Средняя сумма расходов пользователя карты в этом году превысила 1400 рублей, из них 400 рублей — траты на билеты в кино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего ВТБ выдал на Дальнем Востоке 358 тысяч Пушкинских карт — ее получили более 40% жителей округа в возрасте 14−22 лет. Наибольшая доля таких пользователей — в Еврейской автономной области (50% от общего числа молодежи региона), Бурятии (48%) и Хабаровском крае (46%).
При этом максимальную динамику новых участников программы демонстрирует Якутия, где прирост с начала года составил 51%, Сахалин (+44%) и Амурская область (+43%).
ВТБ с 1 января 2026 года стал оператором программы «Пушкинская карта». Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, из них на кино — до 2 тыс. рублей.