Дальневосточники потратили 290 млн рублей по Пушкинской карте

ВТБ с 1 января 2026 года стал оператором программы «Пушкинская карта». Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, из них на кино — до 2 тыс. рублей.