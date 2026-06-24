Куранты зазвучат со старинной каланчи Уфы.

«На третьем ярусе смотровой башни были установлены часы — единственные наружные того времени, по которым сверяла время вся Уфа. Мало кому известный механизм часов очень затруднял настройку и ремонт. А ломались они часто, по два-три раза в год. Многие мастера предполагали, что это заграничные часы, другие же, что плод фантазии механика-самоучки. И лишь немногие умельцы брались за их ремонт. Как-то часы попали в “золотые руки” мастера Петра Ермолаева, рабочего-металлиста Уфимского паровозоремонтного завода. Он и разгадал секрет хитрого механизма и периодически ремонтировал старинные часы на башне. Когда Петра Ермолаева не стало, его дело продолжил сын — Сергей Ермолаев. Он исправно чинил и обслуживал механизм. И лишь в 1940 году, когда Сергея перевели на другой завод, часы остановились и перестали бить навсегда», — написано в историческом документе.