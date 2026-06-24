Куранты зазвучат со старинной каланчи Уфы.

Жители Уфы смогут снова услышать бой курантов на старинной пожарной каланче. Об этом пишет на своей странице 22-й пожарно-спасательный отряд.
Каланча расположена в здании с почти 200-летней историей, где всегда располагались пожарные, по адресу: улица Октябрьской революции, дом 14.
Самый юный часовщик мира Алан Хадеев предложил восстановить пропавшие часы на башне и взялся с инициативой за этот проект. Однако старинная пожарная часть имеет статус памятника архитектуры, поэтому любые дополнения нужно согласовать, чтобы не нарушить исторический облик объекта культуры.
Задача — найти баланс и сделать так, чтоб новый элемент не диссонировал с оригиналом, но при этом вписывался в исторический облик и продолжал нести культурную ценность, сообщили в пожарной части.
Пожарные провели историко-архитектурные исследования по пожарному депо и наткнулись на интересные факты. Они сообщают, что часы пропали и по настоящее время их местонахождение было неизвестно. Но там они действительно были. Об этом свидетельствуют архивные фотографии, технологическое отверстие для маятника в полу, специальное окно.
«На третьем ярусе смотровой башни были установлены часы — единственные наружные того времени, по которым сверяла время вся Уфа. Мало кому известный механизм часов очень затруднял настройку и ремонт. А ломались они часто, по два-три раза в год. Многие мастера предполагали, что это заграничные часы, другие же, что плод фантазии механика-самоучки. И лишь немногие умельцы брались за их ремонт. Как-то часы попали в “золотые руки” мастера Петра Ермолаева, рабочего-металлиста Уфимского паровозоремонтного завода. Он и разгадал секрет хитрого механизма и периодически ремонтировал старинные часы на башне. Когда Петра Ермолаева не стало, его дело продолжил сын — Сергей Ермолаев. Он исправно чинил и обслуживал механизм. И лишь в 1940 году, когда Сергея перевели на другой завод, часы остановились и перестали бить навсегда», — написано в историческом документе.
Ранее Дом Смирнова в Уфе включили в реестр объектов культурного наследия.