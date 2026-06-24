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В Красноярске частично отреставрируют храм Святой Троицы

Служба по государственной охране объектов культурного наследия края согласовала проектную документацию на реставрацию фасадов храма Святой Троицы, расположенного в Красноярске на улице Игарская, 6.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия края согласовала проектную документацию на реставрацию фасадов храма Святой Троицы, расположенного в Красноярске на улице Игарская, 6.

«Проектом предусмотрены ремонт кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов, воссоздание исторических оконных и дверных заполнений, реставрация подлинных оконных решёток, восстановление шпилей колокольни и купола по историческим фотографиям, а также замена кровельного покрытия, водосточной системы и устройство архитектурной подсветки фасада», — рассказали в Красноярской епархии.

Напомним, храм Святой Троицы был построен в 1836—1842 годах и является образцом культовой архитектуры первой половины XIX века в традиционных формах позднего классицизма. В настоящее время при церкви действуют попечительский совет, воскресная школа и хор.

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