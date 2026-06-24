В Красноярске частично отреставрируют храм Святой Троицы

«Проектом предусмотрены ремонт кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов, воссоздание исторических оконных и дверных заполнений, реставрация подлинных оконных решёток, восстановление шпилей колокольни и купола по историческим фотографиям, а также замена кровельного покрытия, водосточной системы и устройство архитектурной подсветки фасада», — рассказали в Красноярской епархии.