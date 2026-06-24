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В Хабаровском крае директор не выплатил 3 млн зарплаты 19 работникам

Деньги были, но уходили на другие цели — следствие возбудило уголовное дело.

В Хабаровском крае 19 работников ресурсоснабжающего предприятия в Советско-Гаванском районе остались без заработной платы, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.

По данным следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года директор предприятия полностью не выплачивал зарплату сотрудникам, несмотря на то, что финансовая возможность для расчётов у организации была.

Общий долг превысил 3 млн рублей. При этом, как отмечается, средства предприятия направлялись на иные цели, а люди в это время оставались без положенных выплат.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности. Максимальное наказание по статье — до трёх лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.