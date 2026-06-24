В Ростовской области с начала года в ДТП погибло 40 пешеходов

По данным пресс‑службы управления ГАИ по Ростовской области, с начала текущего года в регионе в дорожно‑транспортных происшествиях погибли 40 пешеходов. Всего зарегистрировано 245 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 223 человека получили ранения.
Среди пострадавших — более 60 несовершеннолетних, один ребёнок погиб. По предварительной оценке Госавтоинспекции, основная доля аварий произошла по причине неосторожности самих пешеходов.
В целях профилактики ДТП Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, убеждаться в том, что водители видят пешехода, держать детей за руку, не использовать наушники во время перехода, а в тёмное время суток — использовать световозвращающие элементы.
Водителям рекомендовано снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, быть готовыми к экстренной остановке, не совершать обгон транспортных средств перед «зеброй» и соблюдать безопасную дистанцию.