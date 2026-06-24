В Ростовской области с начала года в ДТП погибло 40 пешеходов

В целях профилактики ДТП Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, убеждаться в том, что водители видят пешехода, держать детей за руку, не использовать наушники во время перехода, а в тёмное время суток — использовать световозвращающие элементы.