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В Ростовской области с начала года в ДТП погибло 40 пешеходов

Об этом сообщает пресс-служба управления ГАИ по донскому региону.

По данным пресс‑службы управления ГАИ по Ростовской области, с начала текущего года в регионе в дорожно‑транспортных происшествиях погибли 40 пешеходов. Всего зарегистрировано 245 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 223 человека получили ранения.

Среди пострадавших — более 60 несовершеннолетних, один ребёнок погиб. По предварительной оценке Госавтоинспекции, основная доля аварий произошла по причине неосторожности самих пешеходов.

В целях профилактики ДТП Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, убеждаться в том, что водители видят пешехода, держать детей за руку, не использовать наушники во время перехода, а в тёмное время суток — использовать световозвращающие элементы.

Водителям рекомендовано снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, быть готовыми к экстренной остановке, не совершать обгон транспортных средств перед «зеброй» и соблюдать безопасную дистанцию.