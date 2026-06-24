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Стало известно, в каких регионах запретят продажу алкоголя на День молодежи

27 июня в 48 российских субъектах вводится ограничение на реализацию алкогольной продукции в розницу.

27 июня в 48 российских субъектах вводится ограничение на реализацию алкогольной продукции в розницу. Причиной послужило совмещение празднования Дня молодежи и школьных выпускных мероприятий.

Подобные запреты на продажу спиртного в определенные даты устанавливаются региональными властями на основе местного законодательства. Ограничение коснется территорий Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также республик, входящих в состав Северо-Кавказского региона.

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