Почему Межвузовский кампус Башкирии назвали «лучшим в стране»

Кампус в Уфе — часть федеральной программы, по которой до 2036 года по всей России появится 40 таких пространств. Архитектурную концепцию для уфимского объекта разработали местные специалисты, хотя власти приглашали к участию иностранные бюро. Проект представляет собой кольцо стилобата, из которого вырастают семь башен: от 10 до 29 этажей. Каждая получит имя одного из великих учёных — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Самая высокая башня поднимется почти до 100 метров, её будет видно за 10−15 километров.