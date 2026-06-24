Едут на свой страх: в Челябинске снова затопило дорогу под мостами у «Родника», движение закрыто

В Челябинске под мостами у ТРК «Родник» снова затопило дорогу. После ливней во вторник мэрия сообщила, что движение закрыто.
— Из-за подъема уровня реки Миасс и застоя воды произошел подмыв грунта, — сообщили в администрации вечером 23 июня. — Опасности для жителей города нет.
В мэрии добавили, что как только ситуация стабилизируется, дорогу отремонтируют и снимут ограничения.
В среду, 24 июня, журналист КП-Челябинск проверил, как обстоит ситуация.
— Вода немного спала, машины проезжают на свой страх и риск, — сообщает корреспондент.
В этом году это уже не первое подтопление дороги. Та же ситуация была 20 июня. Вода настолько вышла из берегов, что прямо посреди проезжей части плавало семейство уток.