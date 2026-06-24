Тимур Аюпов стал игроком «Ротора»

С точки зрения тактической структуры, приход Аюпова может способствовать повышению надёжности в отборе и улучшению качества первой передачи — параметров, критически важных для команд, действующих в плотной борьбе. Его опыт в переходных матчах и играх с высокой турнирной мотивацией представляет дополнительную ценность для «Ротора», традиционно участвующего в напряжённой конкуренции за позиции в верхней части таблицы.