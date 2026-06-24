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Доступность транспорта для семей с детьми и пассажиров с инвалидностью оценили в Хабаровском крае

Комиссия по общественному контролю совместно с представителями руководства аэропортов, автовокзала Хабаровска и станций и вокзалов РЖД изучила ключевые транспортные узлы региона. Среди положительных моментах — на объектах функционируют детские игровые площадки, комнаты матери и ребенка, отлажена система оперативной помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также был выявлен и ряд недочетов. Оценку давали на основе.

Комиссия по общественному контролю совместно с представителями руководства аэропортов, автовокзала Хабаровска и станций и вокзалов РЖД изучила ключевые транспортные узлы региона. Среди положительных моментах — на объектах функционируют детские игровые площадки, комнаты матери и ребенка, отлажена система оперативной помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также был выявлен и ряд недочетов. Оценку давали на основе специально подготовленных чек-листов. «Эти критерии важны, поскольку напрямую влияют на снижение уровня стресса у пассажиров с детьми и минимизируют физическую нагрузку на родителей в транзитных зонах. Отдельные стойки и зоны досмотра позволяют разделить пассажиропотоки, исключая долгое ожидание в очередях, которое тяжело дается маленьким детям», — подчеркнула председатель Общественной палаты края Оксана Кожемяко. Найденные недочеты зафиксировали и передали руководству транспортных объектов в качестве рекомендаций для устранения.