Супруги устроили стрельбу с балкона жилого дома в Магадане

Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, муж и жена вышли на балкон квартиры на улице Арманской и произвели в воздух не менее трех выстрелов из пневматического пистолета. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении семейной пары. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.