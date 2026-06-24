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Супруги устроили стрельбу с балкона жилого дома в Магадане

Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, муж и жена вышли на балкон квартиры на улице Арманской и произвели в воздух не менее трех выстрелов из пневматического пистолета. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении семейной пары. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.

Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, муж и жена вышли на балкон квартиры на улице Арманской и произвели в воздух не менее трех выстрелов из пневматического пистолета. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении семейной пары. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.