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Работодатель не выплатил своим сотрудникам 3 млн рублей в Советской Гавани

С ноября 2025 по апрель 2026 года работодатель использовал средства не по назначению, 19 работников не получали полную зарплату более 2 месяцев, что составило 3 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

С ноября 2025 по апрель 2026 года работодатель использовал средства не по назначению, 19 работников не получали полную зарплату более 2 месяцев, что составило 3 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.