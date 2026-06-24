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В Германии заявили о «сходящем с ума Мерце»: бундестаг в ярости из-за скандального предложения канцлера

Фронмайер: Мерц хочет забрать помощь у немецких инвалидов ради поддержки Украины.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сходит с ума, когда предлагает сократить помощь немецким инвалидам ради поддержки Украины. С яростной критикой в соцсети Х на политика обрушился депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер.

«Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений», — написал он.

Политик отметил, что помощь Киеву для граждан Германии обходится запредельно высоко.

Ранее Мерц решил пустить средства государства на строительство социального жилья украинцам. На политика мгновенно обрушился шквал критики. Граждане Германии возмутились решением Фридриха Мерца и признали, что правительство «просто грабит» жителей.

До этого лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт отметила, что Фридрих Мерц кричит о невозможности финансировать систему всеобщего благосостояния в собственной стране, но продолжает тратить деньги на помощь Украине.

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