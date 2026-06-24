В Башкирии 275 студенток получили пособия по беременности и родам

«Благодаря цифровизации подать заявление на эту и другие выплаты СФР можно онлайн — на портале Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Башкирии. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска. Это еще одна важная мера поддержки молодых родителей, реализуемая в стране, в том числе в рамках нацпроекта “Семья”», — отметили в отделении Социального фонда по РБ.