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В Башкирии 275 студенток получили пособия по беременности и родам

С начала 2026 года Социальный фонд России оформил пособия по беременности и родам для 275 студенток, проживающих в Башкирии.

Источник: Башинформ

«Девушки, совмещающие учебу и материнство, могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства», — напомнили в отделении СФР по Башкирии.

С 2025 года студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе, получают пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума.

Размер такого пособия зависит от продолжительности отпуска и региона проживания. Для оформления потребуется справка о беременности из медорганизации, а также справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

«Благодаря цифровизации подать заявление на эту и другие выплаты СФР можно онлайн — на портале Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Башкирии. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска. Это еще одна важная мера поддержки молодых родителей, реализуемая в стране, в том числе в рамках нацпроекта “Семья”», — отметили в отделении Социального фонда по РБ.

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.