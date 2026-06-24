Еду как хочу, Или почему Уфу за глаза называют городом автохамов

Журналистом я работаю еще больше, чем нахожусь за рулем. Поверьте, ежедневно писать о трупах на дорогах — не самое приятное дело. А ведь большая часть автокатастроф случается из-за несоблюдения ПДД и излишней самоуверенности и наглости «рулевых». Сюда же можно добавить самокатчиков, байкеров, которые не дают спать по ночам, любителей послушать музыку в машине с открытыми окнами. Все они влияют на привлекательность столицы и Башкирии в целом. Тем более, что недавно Глава республики Радий Хабиров порадовался увеличению турпотока в регион. Может быть, уже стоит начать с таких, кажется, мелочей, которые в конечном счете приведут к глобальным изменениям, что скажется на благосостоянии региона и каждого местного жителя.