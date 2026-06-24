В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной на улице Энгельса

На строительство газовой котельной на улице Энгельса в Калининграде выделили 48,4 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Новая блочно-модульная постройка появится на месте старой угольной котельной на Энгельса, 51А. Специалисты также поменяют забор вокруг объекта.
«Собственно, все архитектурные решения будут выполнены в стиле “затратного минимализма”, ведь к таким объектам главное требование одно — бесперебойное снабжение жителей теплом и горячей водой, а также — минимум вредных выбросов», — отметили в телеграм-канале городской администрации.
Подрядчика определят 2 июля. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что в 2026 году в Калининграде собираются закрыть девять угольных котельных. Объекты располагаются на Гагарина, Емельянова, Энгельса, проспекте Победе и других улицах.