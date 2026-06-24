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Режим НМУ в Красноярском крае продлили в седьмой раз

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярска и округов края снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 25 июня.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону: 8−800−20−11−116. Инспекторы экологического надзора продолжают работать в усиленном режиме.

Добавим, что режим НМУ объявили еще 16 июня из-за лесных пожаров. Сегодня его продлили в седьмой раз.

Ранее мы писали, что дым от лесных пожаров в крае дотянулся до Казахстана — спутниковые снимки опубликовал НИЦ «Планета».

На изображениях, полученных 22 июня, можно заметит, как шлейф распораняется на соседние регионы: Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и другие.