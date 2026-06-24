Режим НМУ в Красноярском крае продлили в седьмой раз

На территории Красноярска и округов края снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 25 июня.
Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону: 8−800−20−11−116. Инспекторы экологического надзора продолжают работать в усиленном режиме.
Добавим, что режим НМУ объявили еще 16 июня из-за лесных пожаров. Сегодня его продлили в седьмой раз.
Ранее мы писали, что дым от лесных пожаров в крае дотянулся до Казахстана — спутниковые снимки опубликовал НИЦ «Планета».
На изображениях, полученных 22 июня, можно заметит, как шлейф распораняется на соседние регионы: Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и другие.