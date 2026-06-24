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С начала года в Красноярском крае 49 детей пострадали в ДТП

Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, с начала текущего года на дорогах региона зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием мототехники.

Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, с начала текущего года на дорогах региона зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием мототехники. По данным ведомства, в авариях пострадали 49 детей и подростков, один ребенок погиб. Дорожные полицейские в очередной раз напоминают родителям, что мототехника — это источник повышенной опасности для детей. А приобретая для ребенка транспорт, управлять которым у него нет соответствующих прав, родители сами подвергают его жизнь угрозе.